Salihli\'de Kamyonette Yangın

Manisa'nın Salihli ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonetteki yangını itfaiye söndürdü.
İsmail Öner'in kullandığı 35 BLU 32 plakalı kamyonette İzmir- Ankara kara yolu Valeks kavşağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden sürücü, kamyoneti yol kenarına park ederek durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibi tarafından yangının söndürüldüğü araçta hasar oluştu.
Kamyonetin mobil lokma dökme aracı olarak kullanıldığı öğrenildi.
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