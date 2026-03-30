Salihli'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü
Salihli'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü

30.03.2026 18:12
Manisa'nın Salihli ilçesinde motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü Murat Erikçi (31), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Yörük Mahallesi Atatürk Caddesi Çınarlı Park mevkiinde meydana geldi. Murat Erikçi yönetimindeki 45 AUT 387 plakalı motosiklet ile İ.Z.'nin (59) kullandığı 45 SA 2990 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada Erikçi ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erikçi, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Salihli'deki bir özel hastaneye kaldırıldı. Murat Erikçi, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Erikçi'nin ölüm haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.İnceleme başlatan polis, kazanın ardından bölgeden ayrılan İ.Z.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.Kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

