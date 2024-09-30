Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki çocuk hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, B.G. (23) idaresindeki 35 BZG 208 plakalı otomobil, İzmir- Ankara kara yolunun Karaoğlanlı Mahallesi yakınlarında Ö.C.(18) yönetimindeki 45 AFP 110 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile beraberindeki Alican Elalmış (16), Salihli Devlet Hastanesi(ne kaldırıldı.
Elalmış, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Son Dakika › Güncel › Salihli'de Motosiklet Kazası: Bir Çocuk Hayatini Kaybetti - Son Dakika
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