Salihli\'de Otobüs Çarpması: 70 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

MANİSA'nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçerken yolcu otobüsünün çarptığı Hasan İzmirli (70), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Salihli ilçesi İzmir-Ankara D300 kara yolunda meydana geldi. M.C. yönetimindeki yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan İzmirli'ye çarptı. İzmirli, kazada ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İzmirli, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İzmirli, burada hayatını kaybetti. Gözaltına alınan M.C. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.