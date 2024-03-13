Salihli\'de jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen kadın çiftçilere sağım hijyeni ve sanitasyon kursu verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen 'Kadın Çiftçiler Öğreniyor Ekonomik ve Sosyal Olarak Gelişiyor' projesi kapsamında Kars'ın Arpaçay ilçesinde 17 kadın çiftçiye 'Sağım Hijyeni ve Sanitasyon Kursu' verildi. Kursu başarıyla tamamlayan kadın çiftçilere sertifikaları Arpaçay Kaymakamı tarafından verildi. Kursiyerlere ayrıca sağım hijyeni ve buzağı bakım ekipmanları dağıtıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kars'ta süt endüstrisinin kaliteli hammaddeye ulaşması için eğitimlerin devam edeceğini açıkladı.