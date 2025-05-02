Salihli'de Uyuşturucu Ticareti Tutuklaması - Son Dakika
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Salihli'de Uyuşturucu Ticareti Tutuklaması

Salihli\'de Uyuşturucu Ticareti Tutuklaması

Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

02.05.2025 17:44
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Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine İ.A. (20) ve K.D'yi (18) durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında 36 uyuşturucu hap, bir miktar sıvılaştırılmış sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 700 lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Salihli'de Uyuşturucu Ticareti Tutuklaması - Son Dakika

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