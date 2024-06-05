Salihli'de uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı

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MANİSA'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 11 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik harekete geçti. Dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bin 779 sentetik hap, 182 gram esrar ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler, emniyete götürüldü.