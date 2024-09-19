Salihli'de Üzücü Cinayet: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Salihli'de Üzücü Cinayet: 2 Şüpheli Tutuklandı

Geniş Video İzle

İzzet Doğan'ın cinayetiyle ilgili 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest kaldı.

19.09.2024 00:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MANİSA'nın Salihli ilçesinde İzzet Doğan'ın (61) üzüm bağında öldürülmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Olay, dün saat 02.00 sıralarında ilçenin Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan İzzet Doğan'dan bir süredir haber alamayan yakınları bağ evine gitti. Doğan'ı kanlar içerisinde yerde hareketsiz halde bulan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede bir adet boş kovan bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmada İzzet Doğan'ın öldürülmesiyle ilgisi olabileceği değerlendirilen S.G. (63), E.G. (33) ve İ.E.'nin evlerinde ve olayda kullandığı tespit edilen bir otomobilde arama yapıldı. Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 1 havalı tabanca, 1 kurusıkı tabanca şarjörü, 1 tabanca şarjörü, 6 ruhsatsız av tüfeği, 1 kasatura, 27 kurusıkı tabanca fişeği, 4 bıçak, 6 7,65 tabanca fişeği, 10 çakı ve 121 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİ HAVALİMANINDA YAKALANDI

Soruşturma kapsamında şüphelilerden İ.E. olayın gerçekleştiği mahallede, S.G. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki evinde, E.G. ise Azerbaycan'ın Bakü şehrine gitmek üzereyken İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. Sorgulamalarında şüphelilerin, İzzet Doğan ile aralarında husumet olduğu öğrenildi. İşlemlerin ardından Salihli Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden S.G. ve E.G. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, İ.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Salihli\'de Üzücü Cinayet: 2 Şüpheli Tutuklandı
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İzzet Doğan, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Salihli, Cinayet, Güncel, Manisa, Tarım, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Salihli'de Üzücü Cinayet: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
23:22 Erken seçim anketleri gelmeye başladı Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar
22:14 FED’in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin FED'in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin
21:06 İsrail’in tek kurşun atmadan kan döktüğü Lübnan’da son durum İsrail'in tek kurşun atmadan kan döktüğü Lübnan'da son durum
21:00 ABD Merkez Bankası’ndan tarihi karar 54 ay sonra faizi indirdi ABD Merkez Bankası'ndan tarihi karar! 54 ay sonra faizi indirdi
10:04 WhatsApp’a müthiş bir özellik geliyor Durumlarda kullanıcılar etiketlenebilecek WhatsApp'a müthiş bir özellik geliyor! Durumlarda kullanıcılar etiketlenebilecek
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:51 Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı
09:49 Instagram’a yaş sınırı geliyor Instagram'a yaş sınırı geliyor
09:45 Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:31 İşte tüm dünyanın merak ettiği o cevap İşte tüm dünyanın merak ettiği o cevap
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 04:05:11. #1.13#
SON DAKİKA: Salihli'de Üzücü Cinayet: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement