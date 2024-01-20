Salıpazarı\'nda Doğa, Fen ve Matematik Okulu\'nda atölye çalışmaları tamamlandı

Salıpazarı Kaymakamlığı, Salıpazarı Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen Tepealtı Doğa, Fen ve Matematik Okulu'nda eğitim öğretim yılının ilk döneminin atölye çalışmaları tamamladı.

Sınıf ortamında gerçekleştiremedikleri faaliyetleri doğada, müfredata uygun olarak öğrenmelerine katkı sağlamayı hedefleyen Tepealtı Doğa, Fen ve Matematik Okulu'nda öğrenciler, dönem boyunca doğada matematik, fen bilgisi, yaşam becerileri, spor, serada ekim dikim alanlarında eğitim aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş, ülkelerin eğitim üzerine birçok alternatif yaklaşım ürettiklerine şahit olduklarını söyledi.

Araştırmaya dayalı, yaparak, yaşayarak, gözleyerek öğrenmeyi temel alan eğitim programlarının daha kalıcı olduğu üzerinde otoritelerin hemfikir olduğuna dikkati çeken Savaş "Son yıllarda dünyaya hızla yayılan alternatif uygulama olarak karşımıza çıkan orman okulları, doğa bilinci oluşturmanın yanı sıra temel bilimsel kazanımları deneysel olarak sunma fırsatı vermektedir. Ülkemizde, Milli Eğitim Bakanlığı, yaparak, yaşayarak öğrenme modelini benimsemektedir. Özellikle temel eğitimde sıkça yer alan çevre inceleme gezileri, öğrencilere bu alandaki yeterlilikleri kazandırma üzerinedir. Bizler de bu hedef doğrultusunda ilçemizde öğrencilerimize bir fırsat sunan Tepealtı Doğa, Fen ve Matematik Okulu'muzun ilçemize kazandırılmasından çok memnunuz." ifadelerini kullandı.