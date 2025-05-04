Salıpazarı'nda Hıdırellez Şenliği Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Salıpazarı'nda Hıdırellez Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Salıpazarı\'nda Hıdırellez Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Salıpazarı'nda Hıdırellez Şenliği'nde sanatçılar türkü söyledi, semah gösterisi büyük ilgi gördü.

04.05.2025 19:23
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??????? Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Hıdırellez Şenliği gerçekleştirildi.

Avut Mahallesinde düzenlenen şenlikler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yerel sanatçılar söyledikleri türkülerle alanı şenlendirirken, semah gösterisi izleyenlerden büyük beğeni topladı. Katılımcılar, baharın gelişini simgeleyen günde eğlenceli saatler geçirdi.

Şenlikte konuşan Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, 24 yıldır devam eden bir geleneği sürdürmenin mutluluğunu ve gurunu yaşadıklarını söyledi.

Karaca, hıdırellezin baharın haberci olduğunu ifade ederek, "Hıdırıllız bahar, sevgi, mutluluk ve sevinç demek. Tüm bu güzellikler bugün burada yaşanıyor. Rabbim birliğimizi daim kılsın." dedi.

Muhtar Cefat Gürkan, etkinliğe katılan protokol üyelerine, katkı sağlayanlara ve vatandaşlara teşekkür ederek bu anlamlı günün toplumsal birlik ve beraberliğe olan katkısına vurgu yaptı.

Etkinliğe, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum örgütleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Salıpazarı'nda Hıdırellez Şenliği Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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