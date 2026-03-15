Salıpazarı\'nda Karla Mücadele Devam Ediyor

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Salıpazarı Belediyesi ve ilgili ekipler tarafından kar küreme ve yol temizleme çalışmaları yürütülüyor.

Ekipler, özellikle kırsal mahallelerde ulaşımın aksamaması için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tahnal Mahallesi'nde kar küreme ve temizleme çalışması yapan ekipler, iş makineleriyle yollarda biriken karı temizleyerek ulaşımın güvenli şekilde sağlanmasına katkı sunuyor.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, karla mücadele çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür ederek, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin sahada yoğun şekilde görev yaptığını belirtti.