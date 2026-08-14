Salıpazarı'nda Silah ve Mermi Ele Geçirildi
Samsun'un Salıpazarı'nda yapılan aramada ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi, 1 kişi işlemde.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve 8 mermi ele geçirildi.
Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında belirlenen adreste adli arama gerçekleştirildi.
Aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ile 8 adet 9x19 milimetre çapında mermi ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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