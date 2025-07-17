Salıpazarı\'nda Ücretsiz Yüzme Kursları

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen yüzme kursları, ilgi görüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında yüzme havuzu bulunmayan bölgelerde portatif havuzlar kuruluyor.

Bu kapsamda Salıpazarı'nda da kurulan portatif havuzlarda 5-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere yüzme eğitimleri Salıpazarı Kaymakamlığı ile Salıpazarı Belediyesi iş birliğiyle ücretsiz olarak sunuluyor.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzme eğitimlerine destek verdiklerini söyledi.

Kurslara 400'e yakın çocuk ve gencin katıldığını belirten Karaca, "Yüzme, hem sağlık hem de güvenlik açısından önemli bir beceridir. Aynı zamanda sünnet olan bir spor dalıdır. Bu yüzden yüzme bilmeyen kalmasın istiyoruz. Tüm çocuk ve gençlerimizi kurslarımıza davet ediyoruz." dedi.