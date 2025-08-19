Sally Rooney'den Palestine Action'a Destek - Son Dakika
Sally Rooney'den Palestine Action'a Destek

19.08.2025 00:04
Yazar Rooney, BBC'den aldığı telif gelirlerini yasaklı 'Palestine Action' grubunu desteklemek için kullanacak.

İrlandalı yazar Sally Rooney, iki romanının İngiliz yayın kuruluşu BBC'deki uyarlamalarından elde ettiği telif gelirlerini, ülkede geçen ay yasaklı örgüt ilan edilen "Palestine Action" grubunu desteklemeye devam etmek için kullanacağını bildirdi.

"Irish Times" gazetesinde yayımlanan yazısında Rooney, "Ben de Palestine Action'ı destekliyorum. Eğer bu durum İngiltere yasaları altında beni 'terör destekçisi' yapıyorsa, öyle olsun." ifadesini kullandı.

Yazar Rooney, BBC'nin "Normal İnsanlar" ve "Arkadaşlarla Sohbetler" adlı iki romanının uyarlamalarını yayınladığını hatırlatarak, "Son yıllarda devlet yayıncısı BBC de, romanlarımın iki uyarlamasını ekrana taşıdı ve bana düzenli telif ödemeleri yapıyor. Bu gelirleri Filistin'deki soykırıma karşı doğrudan eylemleri desteklemek için kullanmaya devam edeceğim." ifadelerine yer verdi.

Rooney, İngiltere'nin Palestine Action grubunu yasaklamasına rağmen gruba desteğini sürdüreceğini vurgulayarak, "Eğer İngiltere devleti bunu terörizm olarak görüyorsa, belki de faaliyetlerimi finanse eden WH Smith ve BBC gibi kuruluşları da incelemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin'in ilk Dublin Büyükelçisi'nden yazara destek

Filistin'in ilk Dublin Büyükelçisi olarak atanan Jilan Wahba Abdalmajid de İrlandalı yazarın açıklamalarına destek vererek, "Sally Rooney, sesini kullanarak Filistin'de uluslararası hukuka ve insan haklarına yönelik ihlalleri gündeme taşıyor. Bu çağrıların, tanık olduğumuz soykırımı, zorla yerinden edilmeleri ve işgali durduracak somut adımlara dönüşmesini umuyorum." dedi.

Yazarın açıklamaları sonrası BBC'den yapılan açıklamada, Rooney'nin kurumda hiçbir zaman çalışan olmadığı belirtilerek, "Yazarların geçmişte BBC'den aldıkları ödemelerle ne yaptıkları bizim meselemiz değildir." ifadesi kullanıldı.

"Palestine Action", İngiliz askeri uçaklarına yönelik eylem sonrası yasaklı örgüt ilan edilmişti

"Palestine Action"ın terör örgütü ilan edilmesi yolunda ilk adım, 20 Haziran'da Kraliyet Hava Kuvvetlerinin (RAF) Oxfordshire'daki Brize Norton hava üssünde yapılan eylemden sonra atılmıştı.

Grup üyeleri, o sabah hava üssüne girerek 2 İngiliz askeri uçağının motorlarına kırmızı boya püskürtmüştü. Eylem yerine Filistin bayrağı bırakan aktivistler, 2 uçağın Orta Doğu'daki operasyonlarda kullanıldığını belirtmişti.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, bu eylem üzerine "Palestine Action"ı, Avrupa'da faaliyetlerde bulunan 2 aşırı sağcı, ırkçı örgütle birlikte terör örgütü ilan etmeyi hedefleyen tasarıyı parlamentoya sunmuştu.

Tasarı, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda 2 Temmuz'da, üst kanat Lordlar Kamarası'nda ise 3 Temmuz'da onaylanmıştı.

"Palestine Action", yürütmenin durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme 4 Temmuz'da başvuruyu reddetmişti.

Grup, 5 Temmuz'dan itibaren yasaklı örgütler arasına alınmış ve yasağın yürürlüğe girmesiyle gruba üyelik veya destek beyanlarının 14 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının önü açılmıştı. Ayrıca grubun adını taşıyan tişört ya da rozet takmanın 6 aya kadar hapisle sonuçlanabileceği bildirilmişti.

Yasağın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana gruba destek veren yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

