Salmonella Tehlikesi: 1,6 Milyon Düzine Yumurtayı Geri Çağırdı - Son Dakika
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Salmonella Tehlikesi: 1,6 Milyon Düzine Yumurtayı Geri Çağırdı

23.07.2026 16:07
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FDA, salmonella nedeniyle Texas'taki çiftliklerden milyonlarca yumurtayı geri çağırdı, hastalık vakası yok.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), salmonella bakterisi bulaşmış olabileceği gerekçesiyle milyonlarca yumurtanın geri çağrıldığını bildirdi.

FDA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Midwest Poultry Services adlı gıda şirketi, Texas eyaletinde üretim yaptığı iki çiftlikte salmonella enteritidis bakterisi tespit etti.

Bakterinin tespitinin ardından Texas'taki çiftliklerde üretilen yumurtaların dağıtımını durduran şirket, FDA aracılığıyla uyarı yayımladı.

Şirket, Texas'taki çiftliklerden 6 Haziran ile 3 Temmuz arasında dağıtıma çıkan yaklaşık 1,6 milyon düzine beyaz ve kahverengi yumurtayı bakteriyle kontamine olma ihtimaline karşı geri çağırdı.

Yumurtalar Texas, Oklahoma ve Louisiana eyaletindeki alıcılara dağıtıldı ve buralara ek olarak Arkansas, New Mexico ve Mississippi eyaletlerindeki satış noktalarında da müşterilere sunuldu, ancak şu ana kadar hastalık vakası bildirilmedi.

Salmonella salgınının belirtileri arasında ateş, ishal, mide bulantısı, istifra ve karın ağrısı yer alıyor. Vakaların çoğunda belirtiler birkaç günde ortadan kalkarken özellikle küçük yaştakiler ve bağışıklık sistemi zayıf olanlarda hayati tehlikeye yol açabiliyor.???????

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Teksas, Dünya, FDA, Son Dakika

Son Dakika Güncel Salmonella Tehlikesi: 1,6 Milyon Düzine Yumurtayı Geri Çağırdı - Son Dakika

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