Salon İKSV'nin Sonbahar Programı Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Salon İKSV'nin Sonbahar Programı Başlıyor

12.08.2025 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İKSV'nin Salon İKSV'si, sonbahar sezonunu Surprise Chef ile açıyor; birçok sanatçı sahne alacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfının (İKSV) performans mekanı Salon İKSV'nin sonbahar programı, 20 Eylül'de başlayacak.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, enstrümantal soul-funk kolektifi Surprise Chef ile açılacak sezonda, Grammy adayı Caroline Rose, Londra çıkışlı art-pop üçlüsü Vanishing Twin, Kaan Tangöze, ıslık virtüözü Molly Lewis, Liverpool'un folk-rock ikilisi King Hannah, Montreal'in indie-pop öncüsü TOPS ve Eurovision'da Estonya'ya üçüncülük getiren Tommy Cash müzikseverlerle buluşacak.

Rock müziğin temsilcisi Gevende grubu, modern Arap müziğinin öncüsü olarak gösterilen Libya'dan Ahmed Fakroun, 25 yıldır yerli punk sahnesini mizahla birleştiren Cemiyette Pişiyorum grubu ve pop prodüktörü Lin Pesto'nun yanı sıra 35. Akbank Caz Festivali kapsamında Moğol-Alman caz vokalisti Enji ve Pakistan'ın sufi-caz topluluğu Jaubi de bu sezon Salon programında yer alan isimler arasında bulunuyor.

Programa eklenecek yeni isimler ileriki dönemde duyurulacak. Konserlerin biletleri ise yarın saat 10.30'dan itibaren genel satışa açılacak.

Biletler "passo.com.tr" adresinden, Passo mobil uygulaması üzerinden, Passo perakende satış noktalarından ve İKSV Passo gişesinden alınabilecek.

Salon İKSV'nin sonbahar sezonuyla ilgili ayrıntılı bilgi için "www.saloniksv.com" adresi ziyaret edilebilir.

???????

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, Güncel, Kültür, Sanat, Müzik, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Salon İKSV'nin Sonbahar Programı Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
İtirafçı Murat Kapki, Murat Ongun’un “Keşke biz de kaçsaydık“ dediğini iddia etti İtirafçı Murat Kapki, Murat Ongun'un "Keşke biz de kaçsaydık" dediğini iddia etti
Otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ile oğlu hayatını kaybetti Otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ile oğlu hayatını kaybetti
Bu hallere de mi düşecekti Mario Balotelli kendisine kulüp arıyor Bu hallere de mi düşecekti! Mario Balotelli kendisine kulüp arıyor
ABD, Belucistan Kurtuluş Ordusu’nu terör örgütü listesine ekledi ABD, Belucistan Kurtuluş Ordusu'nu terör örgütü listesine ekledi
Öğretmen atamaları sonuçları belli oldu Öğretmen atamaları sonuçları belli oldu
Manisa Kırkağaç’ta 4 büyüklüğünde deprem Manisa Kırkağaç'ta 4 büyüklüğünde deprem
İntihar notu bırakan avukat, ofisinde yaşamına son verdi İntihar notu bırakan avukat, ofisinde yaşamına son verdi
Fenerbahçe’ye Konuk Olacak Feyenoord’un Teknik Direktörü Van Persie’den Açıklamalar Fenerbahçe'ye Konuk Olacak Feyenoord'un Teknik Direktörü Van Persie'den Açıklamalar
Ronaldo, 2 çocuğunun annesi olan sevgilisine 9 yıl sonra evlilik teklifi etti Ronaldo, 2 çocuğunun annesi olan sevgilisine 9 yıl sonra evlilik teklifi etti

17:22
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
17:04
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı ’’Hizmet’’ diye makam aracını paylaştı
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı ''Hizmet'' diye makam aracını paylaştı
16:45
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
15:59
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor Bakan Tekin detayları açıkladı
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor! Bakan Tekin detayları açıkladı
00:10
Kendisine saldıran köpeği silahla vurdu
Kendisine saldıran köpeği silahla vurdu
23:41
Jack Grealish yeni takımına imzayı atıyor
Jack Grealish yeni takımına imzayı atıyor
23:34
Onuachu müthiş geri döndü, Trabzonspor kazandı
Onuachu müthiş geri döndü, Trabzonspor kazandı
23:19
Bakırköy’de tartışmayı ayırmak isteyen kadın silahla vuruldu
Bakırköy'de tartışmayı ayırmak isteyen kadın silahla vuruldu
23:14
Trump, Çin ile gümrük vergisi ateşkesini 90 gün uzattı
Trump, Çin ile gümrük vergisi ateşkesini 90 gün uzattı
23:03
Zelenski’den Trump-Putin görüşmesi öncesi uyarı: Kişisel zaferi olarak ilan edecek
Zelenski'den Trump-Putin görüşmesi öncesi uyarı: Kişisel zaferi olarak ilan edecek
22:50
Yolu bıraktı, kaldırımdan ilerledi
Yolu bıraktı, kaldırımdan ilerledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 18:44:13. #7.11#
SON DAKİKA: Salon İKSV'nin Sonbahar Programı Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.