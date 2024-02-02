Kuruluşundan bu yana farklı disiplinler arasındaki kesişim ve etkileşimleri araştıran Salt, "Grafik Tasarım Arşivi" çalışmalarına başladı.
Yapılan açıklamaya göre, çalışmalar Bülent Erkmen ve Sadık Karamustafa arşivlerinin dijitalleştirilmesi ve kataloglanmasıyla başladı.
Erkmen ve Karamustafa'nın 1960'lardan bugüne mesleki üretimleriyle parçası oldukları tasarım ve kültür ortamının izini süren çalışma, Salt Araştırma'nın Türkiye'de grafik tasarımın seyrini politik, toplumsal ve kültürel gelişmeler ışığında ele alacağı projelerin ilk ayağını oluşturuyor. Arşivlerde, tasarımcıların profesyonel işleri, Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (GMK) bünyesinde gerçekleştirdikleri çalışmalar, konsepti kendilerine ait sanat/tasarım projeleri, dönemin tasarım ve kültür ortamının bir izdüşümü niteliğindeki yazışmaları, fotoğraf, efemera, eskiz ve defterlerinin yanı sıra tasarım gündemine ilişkin basında yer almış haber ve eleştiriler, röportajlar, radyo-televizyon program kayıtları yer alıyor.
Türkiye'de grafik tasarımın belirleyici bir rol kazanıp tasarımcının bir özne olarak öne çıktığı 1980 sonrası sürece odaklı bir sergi ile e-yayınların eşlik edeceği arşivlerin, sonbaharda "archives.saltresearch.org"da erişime açılması planlanıyor.
Bu kapsamlı çalışmayla gerek grafik tasarım alanındaki aktörleri ve anlayış çeşitliliğini ele alan araştırmalara, gerekse grafik tasarım tarihine ilişkin yerel ve uluslararası bağlamları gözeten okumalara yönelik bir zemin oluşturulması amaçlanıyor. Salt Araştırma'daki arşivlere dolaylı olarak dahil olmuş grafik tasarım odaklı kaynakların da yeniden değerlendirilmesi hedefleniyor.
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