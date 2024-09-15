Salvini'ye 6 Yıl Hapis İstendi - Son Dakika
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Salvini'ye 6 Yıl Hapis İstendi

Salvini\'ye 6 Yıl Hapis İstendi

İtalya'da aşırı sağcı politikacı Salvini'ye göçmen kurtarma gemisini denizde bırakmaktan hapis cezası istendi.

15.09.2024 18:51
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İtalya'da İçişleri Bakanlığı döneminde bir göçmen kurtarma gemisini denizin ortasında bırakmakla suçlanan aşırı sağcı Lig lideri Salvini'nin altı yıl hapsi istendi.İtalya'da Cumartesi günü aşırı sağcı Lig partisi lideri Matteo Salvini'nin altı yıl hapsi talep edildi. Savcıların bu talebinin gerekçesi, sağcı liderin 2019'da İçişleri Bakanlığı döneminde 100'den fazla göçmenin İtalya'ya ayak basmasını engelleme kararı.

Palermo'da savcılar, Giorgia Meloni liderliğindeki mevcut hükümette Başbakan Yardımcılığı ve Ulaştırma Bakanlığı görevlerini yürüten Salvini'yi insani yardım örgütü Open Arms tarafından işletilen bir kurtarma gemisinin 19 gün boyunca denizin ortasında mahsur kalmasına yol açarak gemidekileri özgürlüğünden yoksun bırakmakla suçluyor.

2019 yılında meydana gelen olayda geminin kaptanı güvenli bir liman talep ederken bazı göçmenler yaşadıkları umutsuzluk nedeniyle güverteden atlamıştı. Gemide kalan 89 kişinin ise bu sürecin sonunda mahkeme kararıyla Lampedusa'ya ayak basmalarına izin verilmişti.

İtalyan Senatosu 2020 yılında yapılan oylamada Salvini'nin dokunulmazlığının kaldırılmasını oy çokluğuyla kabul etmiş ve Bakan'ın mültecilere karşı izlediği sert siyasetten dolayı yargılanmasının önü açılmıştı.

Hakkında hapis cezası istenen Salvini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kararından pişmanlık duymadığını ifade ederek, "Hepsini yine yapardım. Sınırları yasa dışı göçmenlerden korumak suç değil" ifadelerini kullandı.

Meloni'den Salvini'ye destek

Başbakan Meloni ve kabinedeki çok sayıda bakan, Salvini'ye destek çıkarak Lig lideriyle dayanışma içinde olduklarını ifade etti. 2022'de göreve geldiğinden bu yana Akdeniz üzerinden tehlikeli bir yolculuğu göze alarak insan kaçakçılarına para ödeyen sığınmacıları caydırma sözü veren Meloni, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "İtalyan Cumhuriyeti'nin bir bakanının vatandaşlardan aldığı yetkiyle ülke sınırlarını savunma görevini yerine getirmesinden dolayı 6 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalması inanılmaz" dedi.

Salvini'ye İtalya dışından da destek geldi. Milyarder girişimci Elon Musk, X hesabı üzerinden Salvini'nin yapmış olduğu açıklamayı paylaşarak, "Bravo!" notunu düştü.

Salvini, 2018-2019 yılları arasında Giuseppe Conte'nin ilk hükümetinde İçişleri Bakanı olarak görev yaptığı dönemde sert bir göç politikası izledi. "Kapalı limanlar" politikası uygulayan Bakan, Akdeniz'de zor durumda olan göçmenleri kurtaran yardım kuruluşlarının gemilerinin İtalya'ya girişini reddetti ve bu kuruluşları insan kaçakçılığını teşvik etmekle suçladı.

Salvini'nin avukatının 18 Ekim'de Palermo'da yapacağı savunmanın ardından ilk kararın bu ayın sonunda açıklanabileceği belirtiliyor. İtalya'da mahkumiyet üç aşamalı yargı sürecinin sonunda kesinleşiyor. Salvini mahkum edilirse hükmette görev alması yasaklanabilir.

Kaynak: Deutsche Welle

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