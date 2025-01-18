Şam'da Ateşkes Kutlaması

Güncel

ŞAM, 18 Ocak (Xinhua) -- Suriye'nin başkenti Şam'da İsrail ile Hamas arasında yeni yapılan ateşkes anlaşmasını kutlamak için toplanan insanlar, 17 Ocak 2025.

Gazze'de İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması, bölgede 15 aydır devam eden katliamın sona ermesine yönelik bir umut ışığı oldu. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)