Şam'da füze saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı

- Şam'da araca füze saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı
ŞAM - Suriye'nin başkenti Şam'da bir araca düzenlenen füze saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Suriye'nin başkenti Şam'daki El Mazzeh Mahallesi'nde bir araca füze saldırısı düzenlendi. Suriye Savunma Bakanlığı, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını aktararak, saldırının hedefindeki kişilerin kimliklerini paylaşmadı.
Yerel kaynaklar, hedef alınan aracın El Mazzeh'da İsrail tarafından öldürülen Hamas lideri Yahya Sinwar için kurulan taziye evine gittiğini ifade etti.
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