Şam'da İsrail Saldırısı: 7 Ölü, 11 Yaralı

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ŞAM, 9 Ekim (Xinhua) -- Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail'in Salı günü akşam saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam'ın batısındaki Mezze mahallesine düzenlediği saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, hastaneye kaldırılan yaraların arasında çocuk ve kadınların bulunduğunu bildirdi.

Bölgedeki Xinhua muhabiri, patlama sesleri duyduğunu, ardından duman bulutlarının yükseldiğini ve ambulans seslerinin duyulduğunu aktardı.

Xinhua'ya konuşan görgü tanıkları, konutların ve kalabalık bir pazar yerinin bulunduğu yoğun nüfuslu Şeyh Sa'ad bölgesindeki 14 katlı bir binanın hedef alındığını söyledi.

Görgü tanıkları, binanın iki katının hasar gördüğünü kaydetti.