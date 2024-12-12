Şam'da Özgürlük Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şam'da Özgürlük Kutlaması

Geniş Video İzle

Suriyeliler, Esad rejiminin tankları üzerinde zafer pozu vererek özgürlüklerini kutladı.

12.12.2024 18:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Suriyelilerden Esad rejiminden geriye kalan tankların üzerinde "zafer" pozu

Şam'da halk, tankların üzerinde özgürlüğü kutluyor

ŞAM - Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde Esad rejimine ait tanklar üzerinde zafer pozu veren siviller, özgürlüklerini kutluyor.

Suriye'de halk, 13 yıllık iç savaş sonrası Esad rejiminin devrilmesiyle başkent Şam'ın dört bir yanında kutlamalara devam ediyor. Yıllarca zulme maruz kalan Suriyeliler, başkentin merkezinde rejim güçlerinin geride bıraktığı tank ve zırhlı araçların üzerine çıkarak sevinç gösterisinde bulundu. Tankların üzerinde zafer pozu veren siviller, Esad rejiminin devrilmesini kutladı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Suriye, Güncel, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şam'da Özgürlük Kutlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:59 Trump, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak Trump, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak
18:45 ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz
18:44 Ahmet Davutoğlu’nun mektubuna Erdoğan’dan yanıt Ahmet Davutoğlu'nun mektubuna Erdoğan'dan yanıt
17:29 MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam’daki Emevi Camii’nde MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde
15:16 Almanya’dan Acil Durum Uyarısı Almanya'dan Acil Durum Uyarısı
07:09 Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu
06:50 Esad’ın kaçışı sonrası Türkiye’ye uygulanan ambargo ortaya çıktı Esad'ın kaçışı sonrası Türkiye'ye uygulanan ambargo ortaya çıktı
02:09 35 yıllık komşusunun evine duvarı yıkıp girdi, tüm eşyaları kendi evine taşıdı 35 yıllık komşusunun evine duvarı yıkıp girdi, tüm eşyaları kendi evine taşıdı
01:48 ABD’den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Harika bir ilişkimiz var ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Harika bir ilişkimiz var
01:28 BM Genel Kurulu, Gazze’de kalıcı ateşkes tasarısını kabul etti BM Genel Kurulu, Gazze'de kalıcı ateşkes tasarısını kabul etti
00:57 Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’ya yurt dışına çıkış yasağı getirildi Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'ya yurt dışına çıkış yasağı getirildi
00:05 Meclis’te ’Yenidoğan’ tartışması Meclis'te 'Yenidoğan' tartışması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 19:26:34. #1.12#
SON DAKİKA: Şam'da Özgürlük Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.