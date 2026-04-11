Şam'da Saldırı Girişimi Engellendi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

11.04.2026 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye, Şam'da planlanan bir saldırıyı engelleyerek 5 kişiyi gözaltına aldı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, başkent Şam'da planlanan bir saldırı girişiminin engellendiğini ve 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Terörle Mücadele Dairesi ile Şam kırsalındaki İç Güvenlik Komutanlığının işbirliğiyle yürütülen operasyon sonucu, başkentin güvenliğini hedef alan bir saldırı planının engellendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonun güvenlik güçlerinin takibi sonucunda gerçekleştirildiği ifade edilerek, bir kadın şüphelinin Bab Tuma bölgesindeki Meryemiyye Kilisesi çevresinde, dini bir şahsiyetin evinin önüne patlayıcı yerleştirme girişimi sırasında tespit edildiği aktarıldı.

Güvenlik birimlerinin hızlı müdahalesi sayesinde patlayıcının infilak etmeden etkisiz hale getirildiği, olayda can kaybı ya da hasar yaşanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "İlk soruşturma bulgularından yola çıkılarak 5 kişi gözaltına alındı, bu kişilerin Hizbullah ile bağlantılı olduğu, yurt dışında, patlayıcı yerleştirme dahil özel eğitim aldığı tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Suriye, Terör, Şam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 15:57:52. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.