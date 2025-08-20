Şaman İddiasıyla Hayvan Kesip Paylaşan Gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şaman İddiasıyla Hayvan Kesip Paylaşan Gözaltında

20.08.2025 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de şaman olduğunu söyleyen Ramazan K., hayvan kesip videolarını paylaştığı için gözaltına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde şaman olduğunu iddia eden ve ayin için evinde kestiği küçükbaş ve kanatlı hayvanların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra gözaltına alınan Ramazan K., adliyeye sevk edildi. Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde, ayin ritüeli için hayvanları kurban ettiğini söylediği öğrenildi.

İnegöl ilçesi Yeni Mahalle'deki bir sitede yaşayan Ramazan K., evine getirdiği küçükbaş ve kanatlı hayvanları kurban ederek, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler, sosyal medyada büyük tepkiye yol açarken, Ramazan K. çektiği videoda şaman olduğunu ve şifa dağıttığını öne sürdü.

ŞİFACI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Aynı zamanda biyoenerji uzmanı da olduğunu söyleyen Ramazan K., şunları söyledi:

"Dostlar merhaba, benim ismim Ramazan. Ben bir şamanım ve şifacıyım. Bu sayfanın amacı sizin isteklerinizi ve dileklerinizi ruhlara ritüel aracılığıyla iletip, bu istek ve dileklerinizi bu dünyada gerçekleştirmektir. Aynı zamanda şifacıyım, biyoenerji şifası yapıyorum. Ellerimle yapıyorum bu çalışmayı. Yakında ve uzaktan yapılabiliyor biyoenerji çalışması. Uzaktan yapılan çalışmalar yani seanslar, 20 dakika sürüyor. Kendi evinizde sırtüstü 20 dakika boyunca uzanıyorsunuz. Ben de buradan sizin şifanız için çalışma yapıyorum. Bu enerji seansı böyle yapılıyor, uzaktan yapılan çalışmalar. Yakında yapılan çalışmalar var. Bu çalışmalar da buraya geliyorsunuz, masaj masası var bende. Ona uzanıyorsunuz. Bu da yaklaşık 40 dakika ile 1 saat sürüyor, bu çalışma. Bu daha detaylı bir çalışma oluyor. Açıkçası daha iyi sonuçlar alıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Ritüelleri, şaman ritüelleri. Sizin bir isteğiniz var diyelim bana geliyorsunuz. Bana benim şöyle bir isteği var ya da bir dileğim var."

ŞİKAYET SONRASI GÖZALTINA ALINDI

Şikayet sonrası savcılık talimatıyla gözaltına alınan ve evinde de inceleme başlatılan Ramazan K.'nin emniyetteki ifadesinde, ayin için hayvanları kurban ettiğini ve bunun bir şaman ritüeli olduğunu söylediği öğrenildi. Ramazan K., emniyetteki işlemlerinin ardından, 'Hayvan öldürme, hayvana kötü muamele ve işkence' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Sosyal Medya, 3-sayfa, Kurban, İnegöl, Güncel, Hukuk, Yaşam, Medya, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şaman İddiasıyla Hayvan Kesip Paylaşan Gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Dünya Yamaç Paraşütü Kupası’nda feci ölüm Dünya Yamaç Paraşütü Kupası'nda feci ölüm
AK Parti saflarına geçen Özlem Çerçioğlu, şimdi de plaka tercihiyle gündem oldu AK Parti saflarına geçen Özlem Çerçioğlu, şimdi de plaka tercihiyle gündem oldu
Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz
Metruk evdeki dev arı yuvası mahalleliye kabusu yaşattı Metruk evdeki dev arı yuvası mahalleliye kabusu yaşattı

11:53
İstanbul’da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talep edildi
İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talep edildi
10:09
Anlaşma sağlanamadı Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 12:19:24. #7.11#
SON DAKİKA: Şaman İddiasıyla Hayvan Kesip Paylaşan Gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.