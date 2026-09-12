Samandağ Belediyesi\'nde kraker kaçan kadın çalışan, Heimlich ile kurtarıldı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, nefes borusuna kraker kaçan belediye çalışanı kadın, mesai arkadaşı tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Samandağ Belediyesi binasında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kadın çalışanın nefes borusuna yediği kraker kaçtı. Nefes alamayan kadın çalışanın rahatsızlandığını fark eden mesai arkadaşı Ali Özcan Yatkın, hızla yanına gitti. Yatkın, çalışma arkadaşına Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan müdahaleyle nefes borusuna kaçan kraker çıkan kadın, yeniden nefes almaya başladı. O anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.