Samandağ'da 3 genç kızın boğulma tehlikesi

HATAY'ın Samandağ ilçesi denize giren 3 genç kız, boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, saat 18.53 sıralarında Samandağ ilçesine bağlı Çevlik Sahili'nde meydana geldi. 15 yaşlarında olduğu belirtilen 3 çocuk, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra rip akıntısına kapılan çocuklar, kıyıya dönemedi. Durumu fark eden cankurtaran, suya girerek çocukları kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan çocuklar, durumlarının iyi olduğu belirlenince ailelerine teslim edildi.

Haber: Alican GÜMÜŞ Kamera: HATAY,