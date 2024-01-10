Hatay\'ın Samandağ ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçioğlu arasındaki krizine ilişkin ilk sözler: Öyle itiraz edeceği bir şey yok•
Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 22.38'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Samandağ olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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