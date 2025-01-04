Samandağ ilçesinde, 15 yaş altı badminton il seçmeleri gerçekleştirildi.
Samandağ Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya 70 sporcu katıldı.
Badminton hakemi Sedat Turunç, turnuvada dereceye giren sporcuların, Ankara'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazanacağını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Samandağ'da Badminton Seçmeleri Yapıldı - Son Dakika
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