Samandağ'da Başlıboş Anguslar Şehirde! - Son Dakika
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Samandağ'da Başlıboş Anguslar Şehirde!

Samandağ\'da Başlıboş Anguslar Şehirde!
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde başıboş anguslar trafikte ve yürüyüş yolunda vatandaşları şaşırttı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde şehir trafiği ve yürüyüş yoluna çıkan başıboş anguslar, vatandaşları şaşkınlığa uğrattı.

Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi'nde akşam saatlerinde başıboş anguslar, şehir trafiğinin ve yürüyüş yolunun bulunduğu alana çıktı. Yolda angusları gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, trafik de bir süre aksadı. Vatandaşlar, angusların görüntüsünü cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Anguslar daha sonra yetkililer tarafından güvenli şekilde sulak alana yönlendirildi. Hayvanların bölgeden uzaklaştırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Hayvanların sahibinin saptanması için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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