Samandağ'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün Yeşilköy Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazası sonrası iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Alkan Ergin'in ölmesi, 3 kişinin de yaralanmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonucunda 7 şüphelinin kimliği belirlendi.

Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.

Öte yandan kavgada yaralanan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.