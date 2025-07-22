Hatay'ın Samandağ ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün Yeşilköy Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazası sonrası iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Alkan Ergin'in ölmesi, 3 kişinin de yaralanmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonucunda 7 şüphelinin kimliği belirlendi.
Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.
Öte yandan kavgada yaralanan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Samandağ'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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