Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 genç kurtarıldı.
Çevlik Plajı'ndan denize giren ismi öğrenilemeyen 3 kişi, akıntıya kapıldı.
Durumu fark eden Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaranlar, sudaki gençleri çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan gençlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Samandağ'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Gençler Kurtarıldı - Son Dakika
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