Samandağ\'da Denizde Kaybolma İhbarı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde girdikleri denizde dalgalara kapılan 3 çocuktan 2'si ekipler tarafından kurtarılırken; M.A.H. (14) kayboldu. Çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçedeki Kapısuyu Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren 14 yaşlarındaki 3 çocuk, dalgalara kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Çocuklardan ikisi ekipler tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Denizde kaybolan M.A.H.'nin bulunması için çalışma başlatıldı.