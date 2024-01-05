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Samandağ'da enkazın yüzde 97'si kaldırıldı - Son Dakika
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Samandağ'da enkazın yüzde 97'si kaldırıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından enkaz kaldırma çalışmaları yüzde 97 ilerleme kaydetti. Yıkılan binaların haricindeki tüm enkazlar kaldırıldı ve boş alanlar havadan görüntülendi.

Samandağ\'da enkazın yüzde 97\'si kaldırıldı
05.01.2024 - 23:00,  Güncelleme: 23:03
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Samandağ'da enkazın yüzde 97'si kaldırıldı

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'ın Samandağ ilçesinde enkazın yüzde 97'si kaldırıldı. Kaldırılan enkaz sonrası boş alanlar havadan görüntülendi.

6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen ilçelerin başında Hatay'ın Samandağ ilçesi yer almıştı. Yıkım çalışmalarının ardından ilçe genelinde yürütülen enkaz kaldırma işlemlerinde yüzde 97 ilerleme sağlandı. Sarsıntıların en fazla hasara yol açtığı ilçede mahkeme kararı beklenen binaların haricindeki tüm binalar ekipler tarafından yıkıldı.

Kaynak: İHA
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