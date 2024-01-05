Samandağ'da enkazın yüzde 97'si kaldırıldı

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'ın Samandağ ilçesinde enkazın yüzde 97'si kaldırıldı. Kaldırılan enkaz sonrası boş alanlar havadan görüntülendi.

6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen ilçelerin başında Hatay'ın Samandağ ilçesi yer almıştı. Yıkım çalışmalarının ardından ilçe genelinde yürütülen enkaz kaldırma işlemlerinde yüzde 97 ilerleme sağlandı. Sarsıntıların en fazla hasara yol açtığı ilçede mahkeme kararı beklenen binaların haricindeki tüm binalar ekipler tarafından yıkıldı.