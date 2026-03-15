Samandağ'da Fırtına Dalgaları Yola Taşdı - Son Dakika
Samandağ'da Fırtına Dalgaları Yola Taşdı

15.03.2026 23:59
Samandağ'da etkili fırtına nedeniyle dalgalar sahil yoluna ulaştı, bazı işletmelerde hasar oluştu.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle yükselen dalgalar sahil yoluna kadar ulaştı. Sahilde yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken, bazı işletmelerde maddi hasar meydana geldi.

İlçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi Çevlik sahilinde şiddetli rüzgarla birlikte yükselen dalgalar kıyıdaki yola kadar ulaştı. Zaman zaman etkisini artıran fırtına nedeniyle sahil kesiminde zor anlar yaşandı. Denizin taşarak yola ulaştığı anlar çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde dalgaların kıyıya sert şekilde vurduğu ve deniz suyunun yola taştığı görüldü.

Fırtına nedeniyle sahil bandında bulunan bazı işletmelerde de maddi hasar oluştu. İşletmelerin ön kısımlarında bulunan masa ve ekipmanların zarar gördüğü öğrenildi.

Haber: Alican GÜMÜŞ-Kamera: HATA,

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Samandağ'da Fırtına Dalgaları Yola Taşdı - Son Dakika

SON DAKİKA: Samandağ'da Fırtına Dalgaları Yola Taşdı - Son Dakika
