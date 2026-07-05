Samandağ'da Huzur ve Güven Uygulaması

Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekiplerince "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Haziran ile 4 Temmuz tarihleri arasında ilçe genelinde uygulama yaptı.

Denetimlerde 2 bin 304 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü gerçekleştiren ekipler, 2 bin 719 aracı da inceledi.

Çalışmalarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 4 zanlıyı yakalayan ekipler, farklı suçlardan aranan 3 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Öte yandan yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.