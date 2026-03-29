Samandağ\'da Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde devrilen kamyonun şoförü yaralandı.
Mağaracık Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 UP 064 plakalı kamyon devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?