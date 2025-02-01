Samandağ\'da Kanalizasyon Hattı Yenilendi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir mahallenin 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören kanalizasyon hattı yenilendi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Yeşilada Mahallesi'nde depremlerin ardından zarar gören kanalizasyon hattının yenilenmesi için talimat verdi.
Bölgede çalışma başlatan Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri yeni borular döşeyerek hattı yeniledi.
Mahalle muhtarı Ali Özçelik, depremden bu yana süren sorunun çözümünde emeği geçenlere teşekkür etti.
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