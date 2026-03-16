Samandağ'da Rüzgar Deniz Taşmasına Neden Oldu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle denizin taşması sonucu sahil yolunun ve bazı işletmelerin su altında kalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçede akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar denizin taşmasına yol açtı.

Denizin taşması nedeniyle Çevlik Sahil Yolu ile kıyıdaki bazı kafe ve restoranlar su altında kaldı.

Kıyıdaki bir iş yerinin güvenlik kamerasının bu anları kaydettiği görüntülerde, seyir halindeki bir otomobilin sürücüsünün denizin taşması nedeniyle zor anlar yaşaması ve park halindeki bir motosikletin devrilmesi de yer aldı.