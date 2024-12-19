Samandağ'da Sörf Eğitim Merkezi Kuruluyor - Son Dakika
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Samandağ'da Sörf Eğitim Merkezi Kuruluyor

Samandağ\'da Sörf Eğitim Merkezi Kuruluyor

Hatay Valiliği ve Ahbap Derneği, Samandağ'da sörf eğitim merkezi için protokol imzaladı.

19.12.2024 23:16
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde sörf eğitim merkezi yapımı için Valilik ve Ahbap Derneği arasında protokol imzalandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen öğrencilerin eğitim ve sosyal hayatına destek olmak amacıyla inşası planlanan Kapısuyu Sörf Eğitim Merkezi için Vali Mustafa Masatlı ve Ahbap Derneğinin kurucusu şarkıcı Haluk Levent arasında protokol imzalandı.

Merkezin kentin turizm potansiyelini yükselterek ekonomik ve sosyal gelişimine de katkı sağlaması da hedefleniyor.

Paylaşımda görüşlerine yer verilen Vali Masatlı, gençlere spor yapma ve yeni beceriler edinme fırsatı sunacak sörf eğitim merkezinin hayırlı olmasını diledi.

Masatlı, desteklerinden dolayı Ahbap Derneği gönüllülerine de teşekkür etti.???????

Kaynak: AA

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