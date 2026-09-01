Samandağ'da Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde üst aramasında 42 uyuşturucu hap bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde üst aramasında 42 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, parkların çevresinde denetim yaptı.
Denetimde durdurulan motosiklet sürücüsü M.S'nin üst aramasında 42 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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