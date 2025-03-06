Samandağ Sahili'nde Temizlik Çalışmaları: Torbalarca Çöp Toplandı

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Samandağ Sahili'nde torbalarca çöp toplandı

HATAY - Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Samandağ ilçesi sahilinde yürüttüğü temizlik çalışmalarında torbalarca çöp toplandı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha yaşanabilir bir çevrede hayatını sürdürebilmesi için il genelindeki temizlik çalışmalarına devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, yaşanan yağışlar sonrası Asi Nehri'nden Samandağ sahillerine taşınan su sümbüllerinin ortaya çıkardığı kirlilik nedeniyle çalışma başlattı. Samandağ ilçesi Deniz ve Çevlik Mahalleleri arasındaki bölgede temizlik çalışması gerçekleştiren ekipler, bölgede rüzgar ve dalgalar nedeniyle kıyıya vuran su sümbüllerinin yanı sıra kamyon lastiğinden çöp poşetine kadar tonlarca atığı temizledi.