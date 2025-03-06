Samandağ Sahili'nde Temizlik Çalışmaları: Torbalarca Çöp Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samandağ Sahili'nde Temizlik Çalışmaları: Torbalarca Çöp Toplandı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Samandağ sahilinde yaşanan kirliliği gidermek amacıyla temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Asi Nehri'nden taşınan atıkların temizlenmesi için yapılan çalışmalarda tonlarca çöp toplandı.

06.03.2025 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samandağ Sahili'nde torbalarca çöp toplandı

HATAY - Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Samandağ ilçesi sahilinde yürüttüğü temizlik çalışmalarında torbalarca çöp toplandı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha yaşanabilir bir çevrede hayatını sürdürebilmesi için il genelindeki temizlik çalışmalarına devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, yaşanan yağışlar sonrası Asi Nehri'nden Samandağ sahillerine taşınan su sümbüllerinin ortaya çıkardığı kirlilik nedeniyle çalışma başlattı. Samandağ ilçesi Deniz ve Çevlik Mahalleleri arasındaki bölgede temizlik çalışması gerçekleştiren ekipler, bölgede rüzgar ve dalgalar nedeniyle kıyıya vuran su sümbüllerinin yanı sıra kamyon lastiğinden çöp poşetine kadar tonlarca atığı temizledi.

Kaynak: İHA

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Asi Nehri, Belediye, Samandağ, Güncel, Çevre, Yaşam, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samandağ Sahili'nde Temizlik Çalışmaları: Torbalarca Çöp Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 01:26:51. #7.12#
SON DAKİKA: Samandağ Sahili'nde Temizlik Çalışmaları: Torbalarca Çöp Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.