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Samet Akaydın, Panathinaikos ile anlaştı - Son Dakika
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Samet Akaydın, Panathinaikos ile anlaştı

Fenerbahçe'nin futbolcusu Samet Akaydın, Yunanistan ekibi Panathinaikos ile anlaşma sağladı. Akaydın, Fatih Terim'in etkisiyle teklifi kabul ettiğini ve Panathinaikos'ta oynamak için sabırsızlandığını belirtti.

Samet Akaydın, Panathinaikos ile anlaştı
13.01.2024 - 16:44,
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Yunanistan ekibi Panathinaikos ile anlaşan Samet Akaydın, "Buraya gelmemde Fatih Terim rol oynadı. Panathinaikos bana teklifte bulunduğunda, kabul etmekte tereddüt bile etmedim. Panathinaikos'ta oynamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmaları yapan Fenerbahçe'de Samet Akaydın, Panathinaikos ile anlaşma sağladı. Teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in getirilmesinin ardından sarı-lacivertli ekiple bir süredir Samet Akaydın için görüşmeler devam ediyordu. İki kulüp arasındaki anlaşmanın sağlanmasıyla 29 yaşındaki futbolcu bugün Atina'ya gitti. Sağlık kontrollerinden geçecek Samet Akaydın, kısa süre içinde Yunanistan ekibine resmi imzayı atacak.

Havalimanında açıklamalarda bulunan Samet Akaydın, "Buraya gelmemde Fatih Terim rol oynadı. Panathinaikos bana teklifte bulunduğunda, kabul etmekte tereddüt bile etmedim. Takımın hedefinin şampiyonluk olması önemli, gelmek istememin sebeplerinden biri de buydu. Burada Arao var, aynı takımda oynadık. Onunla konuştum, bana bazı şeyler söyledi. Takımın maçlarını izledim ve çok iyi olan taraftarlarımızı da gördüm. Sahayı görmek ve Panathinaikos'ta oynamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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