Şamil Tayyar: PKK Silah Bırakmayı Hafife Alıyor, Hükümet Üç Aşamalı Eylem Planı Hazırladı

28.04.2026 09:20
Gazeteci yazar Şamil Tayyar, TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında, PKK'nın silah bırakma sürecini ağırdan aldığını ve bu durum üzerine hükümetin üç aşamalı bir eylem planını devreye alacağını değerlendirdi.

Gazeteci yazar Şamil Tayyar, TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşamayı değerlendirdi. MİT'in hazırladığı son raporlara atıf yapan Tayyar, PKK'nın sürecin gelişmesini güçleştirdiğine dikkat çekti. Bu tablo üzerine sürecin durmaması için hükümet üç aşamalı bir eylem planını gündeme aldı. Mayıs ayı itibarıyla bu çalışmaların ivmelenmesi bekleniyor.

MİT raporlarına göre PKK, silah bırakma sürecini İran Savaşı'nı fırsat bilerek ağırdan alıyor ve silah bırakma oranı çok düşük düzeyde kalıyor. Sürecin tıkanmadan aşılması için üç kademeli bir eylem planı hazırlandığı ve Cumhurbaşkanının da bu plana onay verdiği belirtiliyor. Üç aşamalı eylem planı; kamuoyunun beklentilerine uygun bir demokratikleşme paketi, suça bulaşmamış terör unsurlarının hayata entegrasyonunu kolaylaştıracak yasal düzenlemeler ve dağ kadrosunun yurt dışına transferini içeriyor. Eğer ilerleme olmazsa, PKK'nın ciddi bir direniş gösterdiği ve süreci köstekleyen unsurların bulunduğu yorumu yapılıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Şamil Tayyar, Tgrt Haber, Hükümet, Güncel, Medya, Tgrt, PKK, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
