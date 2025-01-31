Şampiyonluk ve Acı: Songül Güneş'in Yaşam Mücadelesi - Son Dakika
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Şampiyonluk ve Acı: Songül Güneş'in Yaşam Mücadelesi

Şampiyonluk ve Acı: Songül Güneş\'in Yaşam Mücadelesi

Depremde eşini ve 3 çocuğunu kaybeden Songül Güneş, 9 yaşındaki oğlu için yeni bir hayat kuruyor.

31.01.2025 12:20
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan binanın enkazında 3 çocuğu ve eşini, kendisi de sağ bacağını kaybeden 43 yaşındaki Songül Güneş, protez bacağıyla yeni yaşamını sürdürüyor.

Güneş, 4 çocuğu ve eşi ile depremde yıkılan 2 katlı binanın enkazında kaldı. Eşini ve 3 çocuğunu kaybeden Güneş'in enkaz altından çıkarıldıktan sonra sağ bacağı ampute edildi.

Depremden 6 ay sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi'nde protez bacak takılan Güneş, enkazdan sağ kurtulan 9 yaşındaki oğlu Alperen ile konteyner kentte yaşamını sürdürüyor.

Songül Güneş, AA muhabirine, depremden 1 gün önce ailesiyle Galatasaray-Trabzonspor maçını izleyerek mutlu bir akşam geçirdiklerini anlattı.

Güneş, "Eşim ve çocuklarım bayağı bir eğlendiler, bir de tuttukları takım kazanınca daha bir sevinçlilerdi. Saat gece 3'te kalkıp kızım ile ilgilendim. Sonra yatağıma döndüm ama yarım saat içinde bir kalktım her yer dümdüz olmuş." dedi.

Eşi ve 2 çocuğunun merdiven boşluğuna düşerek, büyük oğlunun üstüne duvar düşmesi sonucu hayatlarını kaybettiğini, kendisinin de duvarın altında kaldığını belirten Güneş, "Enkazda 8 saat kaldım. Saat 3'te çıkardılar, sonra hastaneye götürdüler. Çıkarıldığım saati de şöyle biliyorum, ikindi vakti saat 3'te ezan okunuyor. Gündelik hayatımda sürekli namaz kıldığım için vakitleri takip ediyordum, oradan biliyorum saatleri." diye konuştu.

"Beni bekleyen bir oğlum var"

Songül Güneş, depremde hayatta kalan tek çocuğu Alperen'in (9) enkazdan yara almadan çıktığını, oğlu için hayat mücadelesini sürdürdüğünü ifade etti.

Ampute edilen bacağına 6 ay sonra protez takıldığını dile getiren Güneş, şunları kaydetti:

"Protez süreci ben hastanedeyken doktorun yanıma gelip, 'Abla sen sıkıntı etme, yaran iyileşince sana protez takarız.' demesiyle başladı. Cesaret verilince insan umutlanıyor. Çünkü beni bekleyen bir oğlum var. Protezi takmaları 15-20 gün sürmedi. Zaten o süreçte de merkezde eğitim verdiler. Çok şükür yürüyorum. Önceden zayıftım ama kilo aldıktan sonra kullanırken zorlanıyorum. Uzun zamandır protez kullanıyorum. Tedavi sürecimde benle ilgilenen herkese teşekkür ediyorum. Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın."???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şampiyonluk ve Acı: Songül Güneş'in Yaşam Mücadelesi - Son Dakika

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