Samsun Adliyesinde Sigarayı Bırakma Etkinliği Düzenlendi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca adliye personeline yönelik, "Adliye Çalışanları Sigarayı Bırakıyor" etkinliği gerçekleştirildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Adliye Sarayı Mahkemeler Eğitim Salonu'nda 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.
Etkinliğe katılanlara karbonmonoksit testi yapıldı, sigarayı bırakmak isteyenlere destek verildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, burada yaptığı açıklamada, önce sigara içenlerin testten geçerek durumlarının tespit edildiğini, daha sonra sigarayı bırakmaları konusunda destek verildiğini söyledi.
Sigara için, "Dumanını yel alır, parasını el alır, zararı sana kalır" şeklinde bir söz bulunduğunu anlatan Kılıç, "Hem meslektaşlarımızı hem de çalışanlarımızı bu zararlı maddeden kurtarmak için ilk adımı atmış bulunuyoruz. İl Sağlık Müdürlüğümüzün desteğiyle sigarayı bırakma konusunda irade gösteren meslektaşlarımızı ve çalışanlarımızı destekleyerek sigarayı terk etmelerini temin edeceğiz." dedi.
Etkinlikte yapılan testin ardından değeri yüksek olan bazı personelde sigarayı bırakma isteği oluştuğuna işaret eden Kılıç, "Bir personelimizin testi 26 çıktı. Bu da ciddi bir rakam. Hayatının tehlikeye girdiğinin göstergesi. Bu arkadaşımız yeni evli. Kendini, eşini ve çocuklarını düşünerek sigarayı terk etmek zorundu." ifadesini kullandı.
Kılıç, sigara içicisinin sadece kendisinin değil, pasif içici olarak ev halkının, hatta misafirlerin de olumsuz etkilendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Sadece kendimiz için değil, sevdiklerimizi de düşünerek bunu terk etmeliyiz. Sigara içmek için zaman harcanıyor. Kanun gereği kapalı alanlarda sigara içmek yasak. Personelimiz ya da meslektaşımız sigara içmek için bahçeye inmek zorunda. Bahçeye inmesi, sigarayı içmesi, tekrar çalışma yerine dönmesi zaman, aynı zamanda da moral kaybı. Onun yapmadığı işi diğer meslektaşı, diğer mesai arkadaşı yapmak zorunda kaldığı için aslında çalışma barışını da bozuyor. Bana göre kul hakkına girme de söz konusu. Çünkü siz sigara içmeyene göre daha az çalışıyorsunuz. İrademizi toparlayıp Sağlık Müdürlüğümüzün desteğiyle bıraktırabilirsek çalışanlarımıza sigarayı, gerçekten büyük bir iş başardığımıza inanıyorum."
Samsun Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hatice Öz de sigaranın zararlarını anlattıklarını dile getirerek, "Uyguladığımız ölçeğe göre kişilere destek vereceğiz. Sigara bırakma polikliniklerimize davet edeceğiz. Sonrasında da onları takip edeceğiz." diye konuştu.
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