Samsun Alaçam\'da sonbahar renkleri Alidede mevkisinde dronla görüntülendi

Samsun Alaçam'da sonbahar renkleri Alidede mevkisinde dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'da Alaçam-Durağan kara yolunun geçtiği bölgedeki ormanlık alanlarda ağaçların yaprakları sarı, kahverengi, kızıl ve yeşilin tonlarına büründü. Alidede mevkisindeki renk cümbüşü dron kamerasıyla görüntülendi.
Samsun'da, Alaçam-Durağan kara yolunun geçtiği bölgedeki renk cümbüşü dronla görüntülendi.
Alidede mevkisindeki ormanlık alanlarda ağaçların yaprakları sarı, kahverengi ve kızıl tonlarına bürünürken, yeşilin farklı tonlarıyla birleşen sonbahar manzaraları güzel görüntüler oluşturdu.
Doğanın sonbaharla birlikte değişen renkleri, dron kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA
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