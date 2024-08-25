Samsun-Ankara kara yolunda zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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Samsun-Ankara kara yolunda zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı

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Samsun-Ankara kara yolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda iki tır, yolcu otobüsü, otomobiller ve polis aracı zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

25.08.2024 11:46  Güncelleme: 12:13
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Samsun- Ankara kara yolunda yağış nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Samsun-Ankara kara yolunda zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı

KAYGAN YOLDA ARAÇLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Samsun-Ankara kara yolu Tekke mevkisinde, Samsun yönüne seyreden araçlar, virajlı ve yokuş aşağı yolda, yağışın etkisiyle zeminin kayganlaşması sonucu kontrolden çıktı. İki tır, bir yolcu otobüsü ve çok sayıda otomobil ile polis aracı kayarak birbirine çarptı. Bazı araçlar yoldan çıktı.

Samsun-Ankara kara yolunda zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı

3 ÖLÜ, 6 YARALI

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Samsun'daki hastanelere kaldırıldı. Bölgede trafik kontrollü sağlanıyor.

Samsun-Ankara kara yolunda zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı
Samsun-Ankara kara yolunda zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun-Ankara kara yolunda zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Beyler Beyi: Yaralılara acil şifalar diliyorum. 2 1 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Allah rahmet eylesin… 3 0 Yanıtla
  • Melih Babaoglu: Bu tofaşlar tarih oldu en ufak kazada dağılıyor 0 1 Yanıtla

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