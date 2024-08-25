Samsun-Ankara kara yolunda zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı

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Samsun- Ankara kara yolunda yağış nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

KAYGAN YOLDA ARAÇLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Samsun-Ankara kara yolu Tekke mevkisinde, Samsun yönüne seyreden araçlar, virajlı ve yokuş aşağı yolda, yağışın etkisiyle zeminin kayganlaşması sonucu kontrolden çıktı. İki tır, bir yolcu otobüsü ve çok sayıda otomobil ile polis aracı kayarak birbirine çarptı. Bazı araçlar yoldan çıktı.

3 ÖLÜ, 6 YARALI

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Samsun'daki hastanelere kaldırıldı. Bölgede trafik kontrollü sağlanıyor.