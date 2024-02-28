Samsun'un Bafra ilçesindeki Asarkale'de kazı çalışmaları başlatılacak - Son Dakika
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Samsun'un Bafra ilçesindeki Asarkale'de kazı çalışmaları başlatılacak

Samsun\'un Bafra ilçesindeki Asarkale\'de kazı çalışmaları başlatılacak

Bafra Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile yapılan protokol doğrultusunda Asarkale'de arkeolojik kazı çalışmalarının başlatılacağını duyurdu. Belediye Başkanı Hamit Kılıç, kazı çalışmalarının tarihi dokunun ortaya çıkmasını sağlayacağını ve aynı zamanda Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali'ne de yeni bir renk katacağını belirtti.

28.02.2024 15:49  Güncelleme: 15:50
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Samsun'un Bafra ilçesindeki Asarkale'de kazı çalışmaları başlatılacağı bildirildi.

Bafra Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Helenistik döneme ait, savunma amacıyla yapılmış, Kızılırmak Vadisi'ndeki Asarkale'de arkeolojik kazıların başlatılmasına yönelik Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile protokol imzalandı.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Asarkale'nin önümüzdeki süreçte yapılacak kazı çalışmaları neticesinde tarihi dokusunun gün yüzüne çıkarılacağını belirtti.

Bafra'da İkiztepe kazılarının da yıllarca sürdüğüne işaret eden Kılıç, "Asarkale kazı çalışmaları aynı zamanda Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali'mize de farklı bir anlam getirecek olmasının yanında festival sürecindeki etkinlik yelpazemizde de yeni bir renk katmış olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'un Bafra ilçesindeki Asarkale'de kazı çalışmaları başlatılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'un Bafra ilçesindeki Asarkale'de kazı çalışmaları başlatılacak - Son Dakika
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