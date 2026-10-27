Samsun Bafra'da bariyerlere çarpan otomobilin 20 yaşındaki sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Samsun Bafra'da bariyerlere çarpan otomobilin 20 yaşındaki sürücüsü yaralandı

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Samsun Bafra\'da bariyerlere çarpan otomobilin 20 yaşındaki sürücüsü yaralandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde Samsun-Sinop kara yolunda 20 yaşındaki sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı; olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

D.A. (20) idaresindeki otomobil, Samsun- Sinop kara yolu Çetinkaya Mahallesi Çetinkaya Köprübaşı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA
SamsunGüncelSinopBafraSon Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Bafra'da bariyerlere çarpan otomobilin 20 yaşındaki sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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