Samsun Bafra'da bir eve düzenlenen operasyonda 63 kg kubar esrar yakalandı - Son Dakika
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Samsun Bafra'da bir eve düzenlenen operasyonda 63 kg kubar esrar yakalandı

Samsun Bafra\'da bir eve düzenlenen operasyonda 63 kg kubar esrar yakalandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 63 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda 63 kilogram kubar esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Koşu Mahallesi'nde I.A'ya (51) ait ev ile arazide yaptıkları aramada 63 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun Bafra'da bir eve düzenlenen operasyonda 63 kg kubar esrar yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Bafra'da bir eve düzenlenen operasyonda 63 kg kubar esrar yakalandı - Son Dakika
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